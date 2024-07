Ascolti tv, Temptation senza rivali, cala Noos. In Onda sfonda il tetto del 6% di share

Ascolti tv ieri 18 luglio 2024: In Onda cresce a 911mila spettatori per il 6.1% di share

Canale 5 si conferma in vetta gli ascolti tv con Temptation Island, che ha appassionato 3.485.000 spettatori con il 31.1% di share. Noos - L'avventura della conoscenza su Rai1 si piazza al secondo posto con 1.532.000 spettatori pari all’11.5% di share. Sul gradino più basso del podio c'è In onda in prima serata su La7 con 911.000 spettatori (6.1%). Nella precedente puntata la coppia Aprile-Telese aveva raggiunto 850.000 spettatori (5,9%)

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 18 luglio 2024 per le altre reti: 1917 su Rai2 con 590.000 spettatori (4.1%), L'innocente su Rai3 con 479.000 spettatori (3.3%), Trespass su Italia 1 con 752.000 spettatori (5.1%), Paolo Borsellino su Rete 4 con 586.000 spettatori (4.7%), L'ultimo dei Mohicani su TV8 con 276.000 spettatori (2%), Nove Comedy Club sul Nove con 388.000 spettatori (2.7%).