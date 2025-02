Ascolti tv, le anticipazioni su Sanremo non fanno trionfare Venier. Domenica In battuta da Verissimo

Ascolti tv ieri 2 febbraio 2025: Domenica In con il suo speciale su Sanremo perde terreno mentre Verissimo chiude in crescendo

Domenica In punta su Sanremo e sebbene cresca negli ascolti tv 2 febbraio 2025 non è bastato per diventare il primo programma del pomeriggio.

Mara Venier scende infatti a 2.533.000 spettatori (19.9%) nella prima parte e 2.305.000 spettatori (19.9%) nella seconda parte (I Saluti di Mara di 5 minuti a 2.060.000 e il 17.1%). La scorsa domenica su Rai1 aveva chiuso con 2.420.000 spettatori (16.64%) nella presentazione, 3.234.000 spettatori (23.89%) nella prima parte, 2.374.000 spettatori (20.7%) nella seconda parte e 2.036.000 spettatori (17.65%) nella terza parte chiamata I Saluti di Mara.

Amici di Maria De Filippi su Canale 5 cresce a 3.290.000 spettatori (25.4%). Nella precedente puntata il talent aveva raggiunto 3.087.000 spettatori (22.45%).

Sale anche Verissimo a 2.357.000 spettatori (20.4%) nella prima parte, 2.523.000 spettatori (19.6%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer e 2.359.000 spettatori (16.4%) nella terza parte chiamata I Saluti di Verissimo. Tra gli ospiti di questa domenica anche Federica Nargi, da poco reduce dal talent targato Rai "Ballando con le Stelle", dove si è posizionata terza dietro a Federica Pellegrini e Bianca Guaccero. La showgirl ha raccontato nel salotto della Toffanin il suo rapporto speciale con il compagno Alessandro Matri e le sue due figlie. La scorsa domenica Silvia Toffanin aveva chiuso con 2.184.000 spettatori (19.12%) nella prima parte, 2.271.000 spettatori (18.33%) nella seconda parte e 2.263.000 spettatori (16.18%) nella terza parte.