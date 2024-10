Ascolti tv, Amadeus non cambia marcia (i numeri) e pensa al piano B per "Chissà chi è". De Martino è sempre in quinta su Rai1

Ascolti tv ieri 22 ottobre 2024, Amadeus non cambia marcia. De Martino tiene con la 'quinta' su Rai1

Ancora ascolti piuttosto bassi per Amadeus con il suo game show Chissà chi è. Il programma sul Nove, ora diviso in due parti, registra infatti 395.000 spettatori (1.9%) nella prima sezione di 12 minuti e 554.000 spettatori (2.6%) nella seconda parte in in onda dalle 21 alle 21:52. Lunedì il programma dell'access di Warner Bros Discovery aveva raggiunto 372.000 spettatori con l’1.8%, nella prima parte dalle 20:49 alle 21:04, e 528.000 spettatori con il 2.5%, nella seconda parte dalle 21:08 alle 21:52.

Affari Tuoi su Rai1 resta leader incontrastato della fascia: 5.578.000 spettatori (26.1%) per il programma di Stefano De Martino (5.595.000 spettatori con il 26.36% ventiquattro ore prima). Striscia la Notizia su Canale 5 ottiene 2.889.000 spettatori (13.6%).

Amadeus: "Devi capire se è il caso di continuare a quell’ora"

"Mi aspettavo che sarebbe stato complicato. - ha detto Amadeus a Deejay Chiama Italia commentando i risultati del suo programma - C’è un’abitudine sulla prima rete, Rai1, le generaliste, Canale 5. Secondo un’indagine l’Italia è il Paese più conservatore in televisione: il 60% rimane sulla prima rete, il 40% gira. Me lo aspettavo. Poi quando sei in un canale come questo, più piccolo, per quanto ambizioso, lo devi tenere in conto. Devi capire se è il caso di continuare a quell’ora. Bisogna essere pragmatici, non ti puoi intestardire. Vediamo, io mi diverto, sto bene, sono a casa, a Milano".

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 22 ottobre 2024 dell'access prime time per le altre reti: Cinque Minuti su Rai1 con 4.552.000 spettatori (22.6%). N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.354.000 spettatori (6.6%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.140.000 spettatori (5.6%) e Un Posto al Sole con 1.543.000 spettatori (7.2%).

Ascolti tv, Otto e mezzo di Lilli Gruber avvicina La7 al 9%

Tra i programmi di approfondimento dell'access prime time, 4 di Sera di Paolo Del Debbio su Rete 4 viene vsto da 970.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 846.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte, Otto e Mezzo di Lill Gruber su La7 con 1.850.000 spettatori (8.8%). TG2 Post con 444.000 spettatori (2.1%),