Ascolti tv, Andrea Delogu e 'La porta magica'? Falsa partenza su Rai2. Matano e Rai1 leader del pomeriggio. I trend Auditel

Andrea Delogu e 'La porta magica'? Esordio su Rai2

C'era attesa per il nuovo programma del tardo pomeriggio (dalle 17 alle 18) di Rai2 con Andrea Delogu in plancia di comando: lunedì 21 ottobre 2024 è partita 'La porta magica' un nuovo appuntamento quotidiano che racconta la storia di persone comuni e del loro desiderio di trovare finalmente il coraggio di cambiare un aspetto della propria vita (al fianco della conduttrice un team di specialisti, di coach che si dedicheranno a queste persone e queste storie). Com'è andata la prima puntata sul fronte ascolti tv? Vediamo i risultati.

Ascolti tv, Andrea Delogu e 'La porta magica'? Falsa partenza su Rai2

La porta magica di Andrea Delogu riceve il testimone da BellaMa’ di Pierluigi Diaco (492.000 spettatori con il 5.8%) e non sfonda: 250.000 spettatori con il 3.05% recitano i dati Auditel.

Venerdì scorso la serie britannica 'Le Indagini di Sister Boniface' aveva realizzato come ascolti tv 258.000 spettatori con il 3% (e più in generale nei giorni precedenti della scorsa settimana aveva oscillato tra un minimo di 209.000 e 241.000 e share 2,45-3,3%).

Ascolti tv, Luca Barbareschi-Monteleone: i numeri flop di Rai2

Rai2 - che ha visto anche il brutto esordio in prima serata del programma di Luca Barbareschi, senza dimentica il flop sin qui dell'ex Iena, Antonino Monteleone il giovedì - per ora non cambia marcia in questa fascia del tardo pomeriggio, ma ovviamente siamo solo alla prima puntata di un programma tutto nuovo.

Ascolti tv, La Vita in Diretta e Pomeriggio Cinque? I numeri di Alberto Matano e Myrta Merlino

Il daytime pomeriggio ribadisce il dominio de La Vita in Diretta di Alberto Matano in onda su Rai1 programma leader con 1.956.000 spettatori con il 21.05% (1.552.000 spettatori e il 19.54% nella presentazione)

Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino su Canale 5 piace a 1.210.000 spettatori con il 15.19% nella prima parte e 1.236.000 spettatori pari al 13.78% nella seconda parte (I Saluti a 1.254.000 e l’11.78%).

