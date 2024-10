Laura Pausini e Brenda Lodigiani/Annalisa: duetto epico al GialappaShow (guarda). TV8 s'impennano gli ascolti tv. E ora arriva Valentino Rossi

Ascolti tv, GialappaShow mette la quarta su TV8 e Sky

Il GialappaShow parte in quarta (come la stagione) negli ascolti tv della prima puntata: 1.277.264 spettatori medi (su TV8 e su Sky Uno/+1 e on demand) lunedì 21 ottobre 2024.

Nel dettaglio, il primo passaggio su TV8 e in simulcast su Sky Uno è salito a quota 953.538 (5,61% di share) e TV8 da solo ha totalizzato 821.956 spettatori medi (4,84%).

A livello social, l’hashtag ufficiale #GialappaShow è stato in tendenza per tutta la serata.

Laura Pausini e Brenda Lodigiani (Annalisa... Annalaisa): duetto epico al GialappaShow

Pronti-via, ecco Laura Pausini, co-conduttrice al fianco del Mago Forest, che ha duettato con Annalisa, pardon Annalaisa, alias Brenda Lodigiani, su una rivisitazione epica dei loro più grandi successi. La cantante savonese ha anche dispensato consigli esilaranti alla sua collega romagnola per aiutarla a ottenere successo nel panorama musicale internazionale...

GialappaShow, Valentino Rossi dopo Laura Pausini

E la prossima settimana al GialappaShow arriva il 9 volte campione del mondo, Valentino Rossi. Sarà il Dottore a condurre la trasmissione di Tv8 al fianco del Mago Forest.

