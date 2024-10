Valentina Barbieri torna con Ilary Blasi: "Sogno un duetto con lei. Fagnani divertita dalla mia imitazione. E Chiara Ferragni..."

Valentina Barbieri: "Sogno un duetto con Ilary Blasi. Fagnani divertita dalla mia imitazione. Chiara Ferragni? Mi ha detto 'sei bravissima'..." - L'intervista

Valentina Barbieri torna con l'imitazione di Ilary Blasi al GialappaShow - la quarta stagione in prima serata su Tv8 (anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW) da lunedì 21 ottobre alle 21,30 che avrà Laura Pausini a condurre insieme al Mago Forest nell'appuntamento inaugurale - e si racconta ad Affaritaliani.it.

Hai sentito Ilary dopo la tua imitazione?

"Non mi ha detto qualcosa proprio lei, da terze persone ho avuto dei feedback, ho saputo che lei si diverte molto con i miei sketch. Però cavolo quanto vorrei incontrarla, questo sì"

E magari fare un duetto con lei sul palco del GialappaShow?

"Assolutamente sì. Sarebbe bello magari nelle ultime puntate quando incontri il personaggio vero..."

Vuoi fare un appello a Ilary?

"Ah Ilary, ma quanto te devo aspettà ancora, ma quanto me fai aspettà (Valentina imita Ilary, guarda il video, ndr)"



Hai fatto tantissime imitazioni cult, una di queste è sicuramente con la regina di Belve, Francesca Fagnani. Da lei hai avuto un feedback?

"L'ho incontrata dal vivo, è sempre stata super carina con me. Già da quando facevo i primi sketch sui social li ri-condivideva, li commentava. E' molto divertita. E' stato bella portare l'imitazione anche al GialappaShow con 'Berve'"

E poi the last but not the least... con Chiara Ferragni?

"Anche con lei ho avuto un incontro, fu prima de Ferragnez 2. E' stata carinissima: è venuta lì, mi ha stretto la mano, mi ha detto 'sei bravissima'..."

Porterai nuovi personaggi al GialappaShow?

"Sto lavorando su un'evoluzione di Rose Villain e su un'altra cantante che però non posso spoilerare purtroppo..."

E inoltre, Valentina Barbieri imita Ilary Blasi e si racconta nella video intervista ad Affaritaliani.it