Sinner, l'imitazione/parodia divertentissima di Giovanni Vernia al GialappaShow. "Il tallone d'achille di Jannik..."

Non solo Maurizio Crozza, Jannik Sinner nella versione di Giovanni Vernia. Al GialappaShow - che torna lunedì 21 ottobre in prima serata su TV8 (con Laura Pausini co-conduttrice della prima puntata) - arriva l'imitazione-parodia del tennista italiano.

Milioni e milioni i tifosi numero 1 al mondo, come la prenderanno?

"Lui è molto amato e temo questa idea malsana che mi è venuta in mente, sicuramente c'è qualcuno che mi odierà, ma vi dico una cosa: quando prendo un personaggio sotto-sotto lo amo perchè lo osservo molto e per guardarlo tanto lo devo amare. E io amo Sinner e il tennis", spiega Giovanni Vernia ai microfoni di Affaritaliani.it.

Comico (spettacolare il Johnny Grove ai tempi di Zelig), attore, imitatore - da Claudio Baglioni a Vasco Rossi, Salvini, senza dimenticare Fabrizio Corona (che riproporrà anche in queste edizione del GialappaShow) - e appassionato di tennis. "Ho giocato tanto, essendo di Genova con gli amici a vedere il torneo di Montecarlo. Erano altri tempi, c'erano Lendl, Chang....".

Il suo idolo quando era adolescente? "Andrè Agassi", risponde senza esitazione.

E oggi questa imitazione di Jannik. Lo ha colpito una cosa in particolare di Sinner...

"Il suo tallone d'achille..."

Quale?

"Gli sono sfuggiti di mano questi accordi con i brand, ed è quello su cui giocherà la mia parodia"

E' difficile imitare Sinner anche a livello di voce, gestualità?

"Per uno bravo no, per me sì, è difficilissimo (ride, ndr). Ha un timbro abbastanza difficile da riprodurre, poi non è che la sua voce abbia alti e bassi, ha sempre quel tono, forse di accento, poi sbuffa... (lo imita, guarda il video, ndr). C'è un po di lavoro però è divertente anche quello quando ti metti nei panni di un personaggio che è nuovo e che dici 'boh chissà cosa verrà fuori'"

Ti aspetti che Jannik ti chiami?

"Non è andato a Sanremo e chiama Vernia scusatemi (ride, ndr)? Doveva lavorare anziché andare al Festival e chiama Giovanni Vernia? No, non penso"

Giovanni Vernia e l'imitazione di Sinner, riguardandoti cosa hai pensato?

"Mi sono piaciuto, è una cosa che non mi succede. I Gialappi hanno tenuto nascosto lo sketch fino alla conferenza stampa, io non lo avevo mai visto. L'ho fatto, ma non ero convinto. Lo ero molto di più di Fabrizio Corona che ci sarà anche in questa edizione. E invece quando l'ho visto mi ha fatto ridere, sono abbastanza soddisfatto"

E inoltre... Guarda la video intervista di Affaritaliani.it a Giovanni Vernia