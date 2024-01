Ascolti tv, Sciarelli vola all'11%. Giordano cresce con il mago truffatore

Ascolti tv ieri 24 gennaio 2024: Fuori dal Coro stabile a 921mila spettatori per il 6,5% di share

Canale 5 vince negli ascolti tv di ieri con I fantastici 5, che ha divertito 2.706.000 spettatori con il 16% di share. Secondo posto per Rai1 con Quando Hitler rubò il coniglio rosa, che ha interessato 2.116.000 spettatori pari al 12.4% di share. Medaglia di bronzo per Chi l'ha visto? su Rai3 con 1.877.000 spettatori pari all’11.6% di share. La scorsa settimana Federica Sciarelli aveva raggiunto 1.678.000 spettatori pari al 10.3% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 24 gennaio 2024 per le altre reti: The swarm - Il quinto giorno su Rai2 con 424.000 spettatori (2.3%), Safe su Italia 1 con 1.541.000 spettatori (8%), Fuori dal coro su Rete 4 con 921.000 spettatori (6.7%). Nella precedente puntata Mario Giordano aveva ottenuto 900.000 spettatori (6.5%). Una giornata particolare - La marcia su Roma su La7 con 1.056.000 spettatori (6%), Robin Hood il principe dei ladri su TV8 con 411.000 spettatori (2.6%), Il fidanzato di mia sorella sul Nove con 297.000 spettatori (1.7%).