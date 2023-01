Ascolti TV ieri 25 gennaio 2023: Chi l'ha visto? alle stelle, crolla Gentili

Ascolti TV ieri 25 gennaio 2023: Controccorrente chiude con 622mila spettatori per il 4,2% di share

Rai1 si piazza al primo posto negli ascolti TV del mercoledì con la prima tv di Zack, Cane Eroe, che ha emozionato 3.013.000 spettatori pari al 15.7%. Medaglia d'argento per L’Ora Legale su Canale 5, che ha divertito 2.428.000 spettatori pari al 13.2% di share. Terzo posto per Chi l’ha Visto? su Rai3 con 2.098.000 spettatori pari ad uno share del 12.1%

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 25 gennaio 2023 per le altre reti: la terza stagione de La Porta Rossa su Rai2 con 1.264.000 spettatori (6.7%), Io Vi Troverò su Italia 1 con 1.488.000 spettatori (7.4%), Controcorrente Prima Serata su Rete 4 con un a.m. di 622.000 spettatori (4.2%), Atlantide Speciale su La7 con 455.000 spettatori (2.9%), Name That Tune – Indovina la Canzone su TV8 con 419.000 spettatori (3.6%), Prima o Poi Mi Sposo sul Nove con 444.000 spettatori (2.3%).

Ascolti TV ieri 25 gennaio 2023 nell'access prime time

Rai1 resta prima anche negli ascolti TV ieri 25 gennaio 2023 nell'access prime time con Soliti Ignoti, che raccoglie 4.923.000 spettatori con il 22.6% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.784.000 spettatori (17.4%), NCIS su Italia 1 con 1.504.000 spettatori (6.9%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.407.000 spettatori (6.5%), Stasera Italia su Rete 4 con 912.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 777.000 spettatori (3.5%) nella seconda parte e Otto e Mezzo su La7 con 1.455.000 spettatori (6.6%).