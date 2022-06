Ascolti TV ieri 26 giugno 2022: Zona Bianca raddoppia su In Onda

Ascolti TV ieri 26 giugno 2022: il talk di Brindisi chiude la serata con 892mila spettatori e l'8,3% di share

Rai1 si conferma regina degli ascolti TV della domenica sera con la replica di Mina Settembre, vista da 2.277.000 spettatori pari al 16.4% di share. Seconda posizione per Canale 5 con la prima tv di Tornare a vincere, che ha incollato al video 1.505.000 spettatori con uno share dell’11.1%. Terzo posto per Zona Bianca su Rete 4 con un a.m. di 892.000 spettatori e l'8,3% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 26 giugno 2022 per le altre reti: Lone Star su Rai2 con 922.000 spettatori (6.2%) e The Blacklist con 403.000 spettatori (3.2%), Una notte da leoni 3 su Italia 1 con 856.000 spettatori (6.2%), Kilimangiaro Estate su Rai3 con 750.000 spettatori (5.5%), In Onda – Prima Serata su La7 con 682.000 spettatori (4.7%) e lo Speciale TgLa7 – Ballottaggi Elettorali con 608.000 spettatori (8.3%), Italia’s Got Talent – Best Of su Tv8 con 363.000 spettatori (2.7%), Only Fun – Comico Show sul Nove con 232.000 spettatori (1.7%).

Ascolti TV ieri 26 giugno 2022 nell'access prime time

Rai1 è prima anche negli ascolti TV ieri 2 6 giugno 2022 nell'access prime time con Techetechetè, che ha interessato 2.576.000 spettatori pari al 18.3%. Seguono poi per le altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.472.000 spettatori con il 17%, 9-1-1 su Rai2 con 680.000 spettatori (4.7%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.066.000 spettatori (7.5%), Sapiens – Un solo Pianeta su Rai3 con 507.000 spettatori (3.5%), Controcorrente su Rete 4 con 706.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 800.000 spettatori (5.4%) nella seconda, In Onda su La7 con sigla 868.000 spettatori (6%).