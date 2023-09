Ascolti tv, Belve parte a razzo. Berlinguer si avvicina a Floris

Ascolti tv ieri 26 settembre 2023: E' sempre Cartabianca sale a 892mila spettatori (6,6%) ma vince ancora DiMartedì (6,9%)

Rai1 vince negli ascolti tv della prima serata con Morgane – Detective Geniale, che ha incollato al video 2.345.000 spettatori pari al 14.7% di share. Medaglia d'argento per Fast & Furious 9 – The Fast Saga su Canale 5 con 1.700.000 spettatori e l’11.1% di share. La prima puntata della nuova edizione di Belve con ospiti Arisa, Fabrizio Corona e Stefano De Martino arriva a 1.637.000 spettatori pari al 10% di share. Nella prima stagione Francesca Fagnani aveva esordito con 839.000 spettatori (4.5%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 26 settembre 2023 per le altre reti: La cattura – Caccia a Matteo Messina Denaro su Rai3 con 930.000 spettatori (5.3%), Tre uomini e una gamba su Italia 1 con 930.000 spettatori (5.3%), E’ Sempre Cartabianca su Rete 4 con 892.000 spettatori (6.6%), DiMartedì su La7 con 1.090.000 spettatori (6.9%), Pechino Express – La Via delle Indie su TV8 con 379.000 spettatori (3.5%), Sei mai stata sulla luna? sul Nove con 230.000 spettatori (1.4%).