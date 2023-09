Ascolti tv, Porro battuto ancora della Rai. Signori sorprende: risale il GF

Ascolti tv ieri 25 settembre 2023: Il Grande Fratello cresce a 2.46 milioni di spettatori per il 18,2% di share

Rai1 vince negli ascolti tv di inizio settimana con la terza stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, che ha incollato al video 4.624.000 spettatori pari al 27.1% di share. Secondo posto per il Grande Fratello su Canale 5, che ha intrattenuto 2.462.000 spettatori pari al 18.2% di share. Medaglia di bronzo per I mercenari 3 – The Expendables su Italia 1 con 1.140.000 spettatori pari al 6.5% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 25 settembre 2023 per le altre reti: Fake Show – Diffidate delle Imitazioni su Rai2 con 580.000 spettatori (3.6%), Quarta Repubblica su Rete 4 con 732.000 spettatori (5.1%), Presa diretta su Rai3 con 1.105.000 spettatori (5.7%), Il profumo del mostro selvatico su La7 con 641.000 spettatori (3.5%), Red 2 su TV8 con 233.000 spettatori (1.3%), l'ultima puntata di Little Big Italy sul Nove con .