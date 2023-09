Ascolti tv, Del Debbio straccia In Onda. Mieli su La7 annoia, meglio Salvini

Ascolti tv ieri 24 settembre 2023: In Onda in prima serata si ferma solo a 597mila spettatori per il 3,5% di share

Rai1 vince la medaglia d'oro negli ascolti tv della domenica sera con La Stoccata Vincente, che ha appassionato 2.765.000 spettatori pari al 17.5% di share. Buon esordio per Caduta Libera – I Migliori su Canale 5 con 1.848.000 spettatori pari al 12.8% di share. Terzo posto per Dritto e Rovescio su Rete 4 con ospite Matteo Salvini con 852.000 spettatori con il 6.8% di share,

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 24 settembre 2023 per le altre reti: l'ottava edizione de Il Collegio su Rai2 esordisce con 1.051.000 spettatori (5.8%), Il Provinciale su Rai3 con 619.000 spettatori (3.6%), FBI – Most Wanted su Italia 1 con 1.016.000 spettatori (5.9%), In Onda su La7 con il bilancio sul primo anno del Governo Meloni fatto da Paolo Mieli con 597.000 spettatori (3.5%), Baywatch su TV8 con 352.000 spettatori (2.3%), la replica di Only Fun – Comico Show sul Nove con 346.000 spettatori (2.5%).