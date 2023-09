Ascolti tv, Tale e Quale Show doppia Canale 5. E il ritorno di Crozza...

Carlo Conti presenta Tale e Quale Show (Crediti foto Assunta Servello per Rai)

Ascolti, 'Tale e Quale Show' doppia la fiction di Canale 5

Il ritorno di 'Tale e Quale Show' su Rai1 domina la prima serata tv di venerdì 22 settembre 2023, con 2.974.000 spettatori e il 20.6% di share.

Lo show condotto da Carlo Conti 'doppia', in termini di share, la seconda puntata della fiction di Canale 5 'La Voce che hai Dentro' con Massimo Ranieri, che ottiene 1.723.000 spettatori e il 10.9% di share. Terzo gradino del podio per 'Taken 3 – L’ora della verità' su Italia 1, con 1.416.000 spettatori e l'8.5% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Quarto Grado' su Rete4 (1.217.000 spettatori, share 9.4%), 'Fratelli di Crozza' sul Nove (917.000 spettatori, share 5.3%), 'Propaganda Live' su La7 (713.000 spettatori, share 6%), 'N.C.I.S.' su Rai2 (428.000 spettatori, share 2.5%), 'I delitti del BarLume' su Tv8 (400.000 spettatori, share 2.4%), 'Speciale Tg3 Linea Notte' su Rai3 (202.000 spettatori, share 1.6%).