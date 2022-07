Ascolti TV ieri 27 luglio 2022: Vince Superquark, Controcorrente in lieve calo

Ascolti TV ieri 27 luglio 2022: il talk con Veronica Gentili ottiene 765mila spettatori per il 6,4% di share

Rai1 stravince negli ascolti TV di ieri con Superquark, cha ha interessato 1.761.000 pari al 13.1% di share. Il thriller La strada del silenzio su Canale 5 si piazza al secondo posto con 1.111.000 spettatori pari al 9.4% di share. Medaglia di bronzo per Chicago Fire su Italia 1 con 1.165.000 spettatori e l'8.8% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 27 luglio 2022 per le altre reti: Delitti in Paradiso su Rai2 con 1.064.000 spettatori (7.1%), Germania-Francia, la semifinale degli Europei Femminili di calcio, su Rai3 con 908.000 spettatori (6%), Controcorrente su Rete 4 con 765.000 spettatori (6.4%), Atlantide su La7 con 348.000 spettatori (3.3%), Chi vuole sposare mia mamma? su TV8 con 409.000 spettatori (2.8%) e Mai stati uniti sul Nove con 435.000 spettatori (3%).

Ascolti TV ieri 27 luglio 2022 nell'access prime time

Rai1 vince nuovamente negli ascolti TV ieri 27 luglio 2022 nell'access prime time con Techetechetè, che ottiene 2.910.000 spettatori con il 18.6%. Seguono poi per le altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.474.000 spettatori (15.8%), NCIS su Italia 1 con 1.055.000 spettatori (6.8%), Viaggio in Italia su Rai3 con 714.000 spettatori (4.9%), Controcorrente su Rete 4 con 751.000 spettatori (5%) nella prima parte e 882.000 (5.6%) nella seconda, In Onda su La7 con 1.012.000 spettatori (6.5%).