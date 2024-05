Ascolti tv, Chiambretti si riprende con Fagnani. Gentili supera l'11% di share

Ascolti tv ieri 28 maggio 2024: Le Iene si confermano il terzo programma più visto del martedì

E' stato un martedì positivo per Piero Chiambretti. Il suo programma Donne sull'orlo di una crisi di nervi, che segnava il suo ritorno in Rai dopo moltissimi anni, non era partito esattamente nel migliore dei modi ma finalmente ieri è arrivato un risultato positivo negli ascolti tv. Donne sull'orlo di una crisi di nervi sale infatti a 639.000 spettatori per il 3.8% di share. Tra gli ospiti c'erano Francesca Fagnani e Massimo Giletti. La scorsa settimana Piero Chiambretti aveva ottenuto invece 481.000 spettatori per il 2.8% di share.

Veronica Gentili invece si conferma medaglia di bronzo negli ascolti tv del martedì. Le Iene, che la giornalista conduce in coppia con Max Angioni, salgono infatti a 1.603.000 spettatori per l'11.1% di share. Nella precedente puntata il programma di Italia 1 aveva raggiunto 1.572.000 spettatori (10.7%). Ieri sera Le Iene sono tornate sull'epidemia di citrobacter che qualche anno fa aveva causato la morte di alcuni neonati all’ospedale di Borgo Trento a Verona. Nicolò De Devitiis ha invece passato due giorni a Berlino in compagnia dei Negramaro.