Fagnani ospite di Chiambretti. "La Belva e il principe azzurro Mentana"

Francesca Fagnani ospite del programma di Piero Chiambretti. "La Belva e il principe azzurro Enrico Mentana"

“C’era una volta una belva che incontrò un principe azzurro…", il post social di Rai3 lancia una divertente anteprima della puntata di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” che avrà Francesca Fagnani ospite (e con lei anche Massimo Giletti).

Il padrone di casa, Piero Chiambretti (che nelle scorse settimane era stato ospite a Belve) mostra il fotomontaggio di Enrico Mentana vestito da principe azzurro. "Non riesco a guardare" dice la regina di Belve ridendo. "Posso non guardare?", domanda divertita.

Le prime due puntate di Donne sull’orlo di una crisi di nervi hanno faticato sul terreno dell'Auditel, chissà che l'arrivo della regina degli ascolti tv di questa primavera 2024 non dia spint al programma di Rai3.

Guarda il video



"Donne sull'orlo di una crisi di nervi", la terza puntata del programma di Piero Chiambretti

Non solo Francesca Fagnani. La puntata del programma di Piero Chaimbretti vedrà anche le tiktoker del programma, Marina Valdemoro Maino e Sara Penelope Robin, impegnate in una nuova puntata di “Maryna and the city” e in un nuovo tutorial della serie “‘Na bellezza”. New entry l’attrice Tess Masazza, che con ironia e stile cinematografico racconta il mondo delle donne. L’attrice Francesca Reggiani parla di chirurgia estetica lo stand up comedian Francesco Fanucchi del suo travagliato rapporto col mondo femminile. Ci saranno anche le cantanti del programma, Martina Difonte e Sol, il corpo di ballo “Women”. E ancora: in studio vedremo Ubaldo Lanzo, cromatologo, lo stylist Simone Guidarelli, Claudia Motta, finalista a Miss Mondo 2022, l’esperta di Dante Clizia De Rossi e la stand up comedian Giada Biaggi.