Ascolti tv, Formigli oltre il 6% con De Benedetti. Porro e Sottile battuti

Ascolti tv ieri 29 aprile 2024: sale anche Quarta Repubblica (5.7%) mentre scende Farwest (3.5%)

Canale 5 si piazza al primo posto negli ascolti tv con L'Isola dei famosi, che arriva a 2.230.000 spettatori con il 16.9% di share. Viva la danza su Rai1 segue con 2.334.000 spettatori pari al 14.1% di share. Terzo posto per Stasera tutto è possibile su Rai2 con 1.924.000 spettatori pari all’11.8% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 29 aprile 2024 per le altre reti: Farwest su Rai3 con 583.000 spettatori (3.5%). La scorsa settimana Salvo Sottile aveva ottenuto 777.000 spettatori (4.5%). Transporter 3 su Italia 1 con 1.495.000 spettatori (7.8%), Quarta repubblica su Rete 4 con 838.000 spettatori (5.7%). Nella precedente puntata Nicola Porro aveva raggiunto 730.000 spettatori (5.1%). Bruno Barbieri 4 Hotel su TV8 con 374.000 spettatori (1.9%), 100 minuti su La7 con la sua inchiesta sulla Fiat e Carlo De Benedetti come ospite arriva a 1.134.000 spettatori (6.2%). Lunedì scorso la coppia Formigli-Nerazzini aveva interessato 1.020.000 spettatori (5.5%). Cash or Trash Speciale Prime Time - Magia e misteri sul Nove con 401.000 spettatori (2.1%).