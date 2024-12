Ascolti tv, Uno sguardo dal cielo fa meglio di Tradimento: Report vola con il nuovo standard Auditel (e senza Fazio)

Ascolti tv ieri 29 dicembre 2024: Rai1 batte Canale 5 con il film "Uno sguardo dal cielo". Salgono Report (10,2%) e Zona Bianca (5,49%)

A partire da oggi lunedì 30 dicembre 2024 è entrato in vigore il nuovo sistema di rilevamento Auditel degli ascolti tv che comprende la total audience, ovvero anche gli accessi da dispositivi come tablet, smartphone e PC. Uno sguardo dal cielo su Rai1 si piazza al primo posto negli ascolti tv di ieri 29 dicembre con 2.203.000 spettatori (14.15%).

Tradimento su Canale 5 si mantiene sostanzialmente stabile a 2.129.000 spettatori (13.88%). La serie tv turca nella precedente puntata aveva incollato al video 2.157.000 spettatori (13.9%) con il vecchio sistema di rilevamento.

Report su Rai3 sale a 1.733.000 spettatori (10.24%). La scorsa domenica Sigfrido Ranucci aveva interessato 1.453.000 spettatori (8.1%). Cresce anche Zona Bianca su Rete 4 a 778.000 spettatori (5.49%). Nella precedente puntata Giuseppe Brindisi aveva raggiunto 690.000 spettatori (4.7%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 29 dicembre 2024 per le altre reti: Una famiglia mostruosa su Rai2 con 879.000 spettatori (5%), Batman Begins su Italia 1 con 985.000 spettatori (6.41%), Revenant - Redivivo su La7 con 418.000 spettatori (2.84%), Un messaggio per Natale su TV8 con 541.000 spettatori (3.3%), Che tempo che fa - Best of sul Nove con 347.000 spettatori (2.8%).