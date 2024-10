Ascolti tv, Berlinguer si impenna ma Floris fa il boom su La7. Se Mi Lasci non vale? Rai2 a picco

Il reality condotto da Luca Barbareschi - sulla scia del programma cult Temptation Island di Canale 5 - si ferma al 2% di share: dopo un esordio difficile la scorsa settimana, la seconda puntata di Se mi lasci non vale non cambia marcia negli ascolti tv. Bene i talk show della prima serata: cresce Bianca Berlinguer con 'E' sempre Cartabianca' su Rete4, vola sopra al 9% Dimartedì by Giovanni Floris su La7. Vediamo i dati Auditel dei programmi di martedì 29 ottobre 2024 in prima serata

Ascolti tv ieri 29 ottobre 2024: I casi di Teresa Battaglia vince su Rai1

I casi di Teresa Battaglia su Rai1 è il programma più visto nella prima serata del martedì con 3.229.000 spettatori pari al 21% di share. A seguire abbiamo Ticket to Paradise su Canale 5 con 2.257.000 spettatori per il 14.2% di share.

Ascolti tv, Floris e Berlinguer: DiMartedì vs E' sempre Cartabianca, i dati Auditel

Terzo posto per DiMartedì su La7 che sale a 1.350.000 spettatori per il 9.1% di share. Nella precedente puntata Giovanni Floris aveva raggiunto 1.420.000 spettatori (8.3%). Sempre sul fronte talk show. E' sempre Cartabianca su Rete 4 con 750.000 spettatori (5.9%). La scorsa settimana Bianca Berlinguer aveva interessato 628.000 spettatori (4.3%).

Ascolti tv, Se mi lasci non vale al 2% su Rai2

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 29 ottobre 2024 per le altre reti: Se mi lasci non vale spostato al martedì arriva a 293.000 spettatori (2%). All'esordio il reality condotto da Luca Barbareschi su Rai2 aveva ottenuto 321.000 spettatori (1.82%). E ancora. Stolen su Italia 1 con 655.000 spettatori (4.3%), Ciao, Marcello - Mastroianni l'antidivo su Rai3 con 399.000 spettatori (2.3%). X Factor 2024 su TV8 con 588.000 spettatori (4.5%), Comedy Match sul Nove con 287.000 spettatori (1.9%).