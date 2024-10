Ascolti tv, Giletti precipita (prima serata nera per Rai3). GialappaShow da urlo con Valentino Rossi. E Quarta Repubblica scende

Ascolti tv ieri 28 ottobre 2024: Grande Fratello stabile, vince Rai1 ( I casi di Teresa Battaglia)

La prima puntata de I casi di Teresa Battaglia su Rai1 conquista il primo posto negli ascolti tv con 3.776.000 spettatori pari al 22.4% di share. Segue il Grande Fratello su Canale 5, che si mantiene stabile con 2.219.000 spettatori per il 18.1% di share. Terzo posto per Boss in incognito su Rai2 con 914.000 spettatori (6.1%). Lo show di Max Giusti sostituisce Se mi lasci non vale, che è stato spostato al martedì.

Ascolti tv, Lo stato delle cose di Massimo Giletti va giù. Porro in calo su Rete 4

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 28 ottobre 2024 per le altre reti: Lo stato delle cose su Rai3 con 480.000 spettatori (3%). La scorsa settimana Massimo Giletti aveva interessato 719.000 spettatori (4.42%). Paradise City su Italia 1 con 899.000 spettatori (5.4%).

Quarta repubblica su Rete 4 con ospiti il vicepremier Antonio Tajani e l'ex procuratore Achille Serra arriva a 696.000 spettatori (5%). Nella precedente puntata Nicola Porro aveva ottenuto 810.000 spettatori (5.65%).

Ascolti tv, Gialappa Show da urlo su TV8 con Valentino Rossi

La Torre di Babele su La7 con 886.000 spettatori (4.6%), Gialappa Show su TV8 con 889.000 spettatori (5.5%). Il programma comico ieri con Valentino Rossi come co-conduttore cresce rispetto ai 821.000 spettatori (4.84%) della prima puntata. Only Fun Comico Show sul Nove con 332.000 spettatori (2.3%).