Ascolti tv, Report (con caso Sangiuliano) mostruoso! Che tempo che fa di Fazio e Le Iene sbaragliati. Berlinguer (ancora) male

Ascolti tv ieri 27 ottobre 2024: Ranucci e Report partenza col botto su Rai3

Una partenza incredibile quella di Report, che su Rai3 prende il testimone da Presa diretta e si piazza al primo posto negli ascolti tv con 2.643.000 spettatori pari al 13.8% di share. Sigfrido Ranucci (col caso Sangiuliano e la foto della ferita alla testa dell'ex ministro) aveva iniziato la precedente edizione con 2.061.000 spettatori (11.4%). La scorsa domenica Riccardo Iacona aveva chiuso con 1.176.000 spettatori (6.2%).

A seguire abbiamo La rosa della vendetta su Canale 5 con 2.382.000 spettatori (12.8%) e il finale di stagione di Sempre al tuo fianco su Rai1 con 2.107.000 spettatori (11.5%).

Ascolti tv ieri 27 ottobre 2024: Che tempo che fa (8,2%) e Le Iene (9%) calano (sotto i colpi di Report). E' sempre Cartabianca? Berlinguer giù (3,2%)

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 27 ottobre 2024 per le altre reti: Che tempo che fa sul Nove con ospiti Johnny Deep, Riccardo Scamarcio ed Elio Germano arriva a 1.683.000 spettatori (8.2%). Picco d’ascolto a quasi 2 milioni di spettatori (1.928.000) e picco di share che sfiora il 10% (9,6). Il canale di Warner Bros Discovery è il quarto nazionale in prime time con l’8,2% di share e 6° nazionale in seconda serata con il 6,4% di share. La scorsa domenica Fabio Fazio aveva ottenuto 1.714.000 spettatori (8.7%).

E' sempre Cartabianca di domenica su Rete 4 con 451.000 spettatori (3.2%): nella precedente puntata Bianca Berlinguer aveva interessato 547.000 spettatori (3.9%). Le Iene su Italia 1 con 1.221.000 spettatori (9%). La scorsa settimana la coppia Angioni-Gentili aveva raggiunto 1.401.000 spettatori (9.8%). In viaggio con Barbero su La7 con 224.000 spettatori (1.3%), il pre-gara di Formula 1 su TV8 con 552.000 spettatori (3.6%).