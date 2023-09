Ascolti tv, Zona Bianca stecca la domenica. Brindisi crolla al 5% di share

Ascolti tv ieri 3 settembre 2023: la fiction di Canale 5 è il programma più visto con 1.68 milioni di spettatori per il 13,1% di share

Canale 5 ottiene la medaglia d'oro negli ascolti tv della domenica con La Ragazza e l’Ufficiale, che ha incollato al video 1.688.000 spettatori con uno share del 13.1%. Segue poi su Rai1 la replica de L’Allieva, che ha appassionato 1.714.000 spettatori pari all’11.8% di share. Sul gradino più basso del podio abbiamo FBI: Most Wanted su Italia 1 con 973.000 spettatori (6.4%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 3 settembre 2023 per le altre reti: La follia bussa alla porta su Rai2 con 663.000 spettatori (4.2%), L’ufficiale e la spia su Rai3 con 505.000 spettatori (3.7%), Zona Bianca su Rete 4 passa dall'8,8% di share di mercoledì a 623.000 spettatori (5%), Atlantide Files – Ustica, 40 anni di bugie su La7 con 453.000 spettatori (3.8%), la differita della MotoGP con il GP Catalunya su TV8 con 614.000 spettatori (3.9%) e la replica di Little Big Italy sul Nove con 405.000 spettatori (3.1%).