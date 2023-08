Ascolti tv, Zona Bianca fa il botto con Vannacci. Brindisi sfiora il 9%

Ascolti tv ieri 30 agosto 2023: il film di Rai1 è il programma più visto con 2.37 milioni di spettatori per il 15,6% di share

Rai1 stravince negli ascolti tv del mercoledì con Scusate se esisto!, che ha divertito 2.375.000 spettatori pari al 15.6% di share. Crolla Beyond Paradise su Canale 5 con 1.306.000 spettatori pari al 9.5% di share. Zona Bianca su Rete 4 con l'intervista al generale Roberto Vannacci arriva a un a.m. di 1.123.000 spettatori per l'8.8% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 30 agosto 2023 per le altre reti: Il Lato Oscuro della mia Famiglia su Rai2 con 664.000 spettatori (4.8%), La rivincita delle sfigate su Rai3 con 411.000 spettatori (2.6%), Vanguard – Agenti speciali su Italia 1 con 1.059.000 spettatori (6.8%), Giovanna D’Arco su La7 con 567.000 spettatori (4.3%), Radio Zeta Future Hits Live 2023 su TV8 con 324.000 spettatori (2.4%), Ladyhawke sul Nove con 418.000 spettatori (2.9%).