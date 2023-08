Lega, un milione di voti in più. E la Meloni ne perde 500-700 mila

Elezioni europee, lo scenario clamoroso



A cura di Alessandro Amadori, politologo e sondaggista

In un precedente articolo avevamo effettuato una stima del potenziale elettorale di quello che è il vero personaggio emergente dell’estate 2023, ossia il generale Roberto Vannacci. Avevamo osservato che, per come si è posizionato sulla scena, il generale potrebbe proporsi come il riferimento politico della destra-destra italiana, un bacino che ha un voto diretto oscillante fra i 500 mila e il milione di voti. Aggiungendo poi il fatto che il generale ha un suo specifico consenso personale nel variegato mondo dei corpi armati italiani, un mondo formato da circa 600mila persone, che potrebbe riconoscersi nell’effetto “bandiera” indotto da un generale con uno stato di servizio brillante e apprezzato dalla base. La conclusione del ragionamento era stata che il generale Vannacci potrebbe valere un milione e mezzo di voti (una percentuale attorno al quattro per cento degli esprimenti voto), in parziale sovrapposizione soprattutto con Fratelli d’Italia.

In questo secondo articolo, vorrei rimarcare che, con tutta probabilità, i voti potenziali per Vannacci sono voti legati direttamente alla sua figura, alla sua persona. Sono voti ad personam, che derivano da un metaforico piccolo “esercito elettorale” appunto personale che il generale si è conquistato col suo discorso sicuramente populistico (ma non privo di efficacia su uno specifico target elettorale). Una parte di questo voto è legata al partito di Fratelli d’Italia, e probabilmente non seguirebbe il generale in una diversa collocazione politica. Ma un’altra parte è presumibile che non abbia un vero radicamento di partito, e che potrebbe appunto agglutinarsi su questa nuova figura emergente. Per cui, se per ipotesi il generale Vannacci venisse candidato alle prossime europee dalla Lega, questa seconda parte confluirebbe proprio sulla Lega seguendo Vannacci.