Ascolti TV ieri 30 gennaio 2023: Giletti cede ma batte comunque Brindisi

Ascolti TV ieri 30 gennaio 2023: Non è l'Arena chiude con 996mila spettatori per il 6,8% di share

Rai1 vince negli ascolti TV di ieri sera con Le Indagini di Lolita Lolobosco 2, che ha conquistato 5.073.000 spettatori pari al 27.7% di share. Che Tempo Che Fa su Rai3 è medaglia d'argento con 2.221.000 spettatori pari al 10.8% di share. Che Tempo Che Fa – Il Tavolo arriva a 1.241.000 spettatori (8.3%). Terza posizione per Canale 5 con il film E’ per il Tuo Bene, che ottiene 1.842.000 spettatori pari al 9.5% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 29 gennaio 2023 per le altre reti: NCIS Los Angeles su Rai2 con 829.000 spettatori (4%) e Blue Bloods con 803.000 spettatori (4%), The Legend of Tarzan su Italia 1 con 1.159.000 spettatori (6%), Zona Bianca su Rete 4 con 646.000 spettatori (4.4%), Non è l’Arena su La7 con 996.000 spettatori (6.8%), 4 Hotel su TV8 con 475.000 spettatori (2.7%) e Only Best Comico Show sul Nove con 283.000 spettatori (1.5%).

Ascolti TV ieri 29 gennaio 2023 nell'access prime time

Rai1 si mantiene salda al primo posto negli ascolti TV ieri 29 gennaio 2023 nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il Ritorno, che ha ottenuto 4.973.000 spettatori con il 23.9%. Seguono sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.995.000 spettatori (14.4%), NCIS su Italia 1 con 1.233.000 spettatori (6%), Controcorrente su Rete 4 con 826.000 spettatori (4%) nella prima parte e 738.000 spettatori (3.5%), nella seconda parte, In Onda su La7 con 934.000 spettatori (4.5%).