Ascolti tv, Temptation Island chiude in bellezza e sfonda il 28% di share

Ascolti tv ieri 31 luglio 2023: Report in replica finisce al terzo posto con 856mila spettatori per il 5,3% di share

Canale 5 stravince negli ascolti tv del lunedì con la puntata finale di Temptation Island, che ha incollato al video 3.559.000 spettatori pari al 28.1% di share. Ci si chiede ora quale sarà il futuro del programma dopo la guerra al trash indetta da Pier Silvio Berlusconi. Rai1 segue con la replica di Il Giovane Montalbano, che ha appassionato 2.712.000 spettatori pari al 17.4% di share. Molto distanziata la la replica di Report su Rai3 con 856.000 spettatori pari al 5.3% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 31 luglio 2023 per le altre reti: Che Todd ci Aiuti su Rai2 con 459.000 spettatori (3.1%), la replica di Le Iene presentano: Inside su Italia 1 con 607.000 spettatori (4.7%), Nico su Rete 4 con 662.000 spettatori (4.4%), Il Giovane Hitler su La7 con 338.000 spettatori (2.7%), Gomorra – La Serie su TV8 con 200.000 spettatori (1.3%), Only Fun – Comico Show sul Nove con 452.000 spettatori (2.9%).