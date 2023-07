Grande Fratello, Mediaset si sbarazza del trash. Cesara Buonamici unica opinionista

Grande Fratello, Mediaset lancia la bomba: svolta inaspettata

Cesara Buonamici sbarca al Grande Fratello. Pier Silvio prosegue nello stravolgimento della sua Mediaset e piazza un colpaccio clamoroso: la conduttrice del Tg5 Cesara Buonamici sarà l’unica opinionista del programma.

Sarà totalmente sola, quindi, senza nessun partner al suo fianco. Una scelta, questa, indubbiamente nell’ottica di “alzare il livello” del programma voluta dal numero uno del Biscione.

Con la conferma della notizia, il web è in fermento e c'è chi si chiede se magari per rivoluzionare completamente il programma, suggerendo che forse Pier Silvio Berlusconi avrebbe dovuto cambiare direttamente il conduttore, Alfonso Signorini, piuttosto che escludere personaggi trash dal cast o ingaggiare la Buonamici come opinionista. Non rimane solo che vedere come se la caverà la conduttrice del telegiornale nella sua nuova avventura.