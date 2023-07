Rai-Minoli, negoziato concluso. La tv di Stato ricompra "La storia siamo noi"

La Storia siamo noi, Rai costretta a ricomprarsi i diritti regalati a Minoli

Nel 2010 l'allora direttore della Rai Mauro Masi regalò al giornalista i diritti de “La Storia siamo noi”, che ora se li rivende per circa un milione. Lo scrive oggi il Fatto Quotidiano, che parla di una "paradossale storia della trattativa Stato-Minoli pare giunta a un incredibile epilogo. La Rai e lo storico giornalista di Mixer avrebbero trovato un accordo per restituire al servizio pubblico i diritti sugli archivi del programma La Storia siamo noi".

Per ricomprare le sue teche, la Rai spenderà una cifra vicina al milione di euro, secondo Lettera 43. "La vicenda ha del paradossale, perché fu proprio la Rai nel 2011 ha cedergli quei diritti: più di 3 mila ore di trasmissione, interviste e servizi storici. Fu l’allora direttore di Viale Mazzini Mauro Masi che, in fase di rinnovo di contratto e come parte integrante di esso, cedette al giornalista quei diritti. Dando di fatto a Minoli la possibilità di rivenderli a chi ne avesse fatto richiesta, magari un concorrete della tivù di Stato".

Sempre per Lettera 43, fu "poi Fabrizio Salini, direttore all’epoca dei governi pentastellato, che intavolò con Minoli una trattativa rendendosi conto che la Rai non poteva perdere quel prezioso materiale. Con l’imbarazzo di dover spendere dei soldi per riacquistare una cosa che in passato le apparteneva. Dopo un lungo tira e molla sulle cifre, ora la lunga trattativa sembra avviata a conclusione".