Maraini prezzemolo dell'editoria: approda a destra, ma è al veleno su Silvio

Dacia Maraini prezzemolina dell'editoria: da sinistra a destra, ora dirige "Nuovi Argomenti" per Mondadori. E su Silvio ...

Dacia Maraini è ubiquitaria, si trova ovunque. Scrive in ognidove ma è stanziale soprattutto sul Corriere della Sera e su Repubblica.

Non passa giorno che non intervenga su qualche tema e nel frattempo cerca di farsi pubblicità gratuita propalando il suo ultimo libro. Desta veramente meraviglia la sua ubiquità, visto che non si limita alla carta stampata ma è anche la direttrice della rivista letteraria Nuovi Argomenti, peraltro edita da Mondadori. Quindi Dacia è presente nell’intero arco costituzionale: a sinistra con Repubblica, al centro con il Corriere della Sera ed infine a destra con Mondadori.

Non c’è male per l’ex compagna dello scrittore Alberto Moravia, altro idolo della cultura italiana che gode di nuova gloria grazie all’improvvida decisione di metterlo tra i temi per la maturità di quest’anno.

A tal proposito aveva risposto sulle influenze su di lei di Moravia: “Venendo da una famiglia scrittori, il mio più grande ispiratore è stato mio padre. Mia nonna scriveva romanzi, io stessa ho cominciato a 13 anni sul giornale della scuola e a 17 ho buttato già il mio primo libro pubblicato dopo i 20. Le influenze di Alberto su di me sono profonde ma un altro piano, è stato un esempio rispetto alla società, sull’avere idee chiare, criticare il potere e stare sempre dalla parte dei perdenti e di chi subisce ingiustizie. La sua onestà intellettuale mi ha segnato”.