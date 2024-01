Ascolti tv, italiani incollati a Meloni. La conferenza di 3 ore arriva al 15%

Ascolti tv ieri 4 gennaio 2024: il TG1 che ha trasmesso la diretta dell'evento ha chiuso con 1.33 milioni di spettatori per il 15,5% di share

Dopo tanti giorni di attesa, causa un malanno della premier, è andata in onda la conferenza stampa di fine di anno di Giorgia Meloni. La sessione di domande e risposte è stata trasmessa dalle 10:54 alle 13:35 dal TG1 e in questa occasione la Presidente del Consiglio, che ha dovuto fare anche una piccola sosta bagno, non solo ha confermato di essere pronta a un dibattito televisivo con Elly Schlein ma ha anche annunciato la sospensione di Emanuele Pozzolo da Fratelli d'Italia.

La conferenza stampa quindi è stata seguita da 1.330.000 spettatori per il 15.5% di share, un successo inaspettato considerando la durata della diretta.

