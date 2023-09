Ascolti tv, Pomeriggio Cinque debutta col botto. Merlino supera la D'Urso

Ascolti tv ieri 4 settembre 2023: tra i talk della prima serata vince con Quarta Repubblica con 818mila spettatori per il 6,22% di share

Ieri ha debuttato ufficialmente la nuova edizione di Pomeriggio Cinque con la conduzione di Myrta Merlino. La puntata è stata incentrata sulla lotta alla violenza sulle donne in tutte le sue forme. Il programma dopo l'allontamento di Barbara D'Urso per gli ascolti tv ha ottenuto 1.633.000 spettatori (21,37%) nella prima parte e a 1.572.000 spettatori (19.33%) nella seconda parte. L'anno scorso Pomeriggio Cinque aveva debuttato con un picco di 1.397.000 spettatori (18.71%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 4 settembre 2023 per la prima serata: la replica de Il Giovane Montalbano su Rai1 con 2.916.000 spettatori (17.94%), la partita Italia-Svizzera per gli Europei di pallavolo maschile su Rai2 con 1.838.000 spettatori (10.1%), la nuova edizione di Presadiretta su Rai3 con 966.000 spettatori (5.4%), Benvenuti al Sud su Canale 5 con 2.469.000 spettatori (15.35%), Le Iene Presentano Inside su Italia 1 con 887.000 spettatori (7.05%), la nuova edizione di Quarta Repubblica su Rete 4 con 818.000 spettatori (6.22%), Anna and the King su La7 con 330.000 spettatori con (2.17%), What Women Want – Quello Che Le Donne Vogliono su TV8 con 238.000 spettatori (1.5%) e Joker – Wild Card sul Nove con 325.000 spettatori (1.9%).