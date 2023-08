Myrta Merlino, vacanze di lusso: la star di Pomeriggio 5 a Pantelleria. FOTO

Myrta Merlino in vacanza a Pantelleria. FOTO

Myrta Merlino si gode le vacanze insieme alla sua dolce metà. L’ex conduttrice de “L’aria che tira”, in onda su La7, si prepara ad affrontare la nuova sfida in Mediaset alla guida di Pomeriggio 5 sfruttando a pieno il bel tempo di questi mesi estivi.

Su Instagram, infatti, la conduttrice ha pubblicato diverse foto insieme al suo compagno Marco Tardelli, ex campione della Nazionale e della Juventus. Negli scatti tutto ciò che traspare è relax e serenità. La cornice della vacanza d’amore, invece, è Pantelleria, stupenda isola della Sicilia.

Non si sa per quanto si fermeranno, quel che è certo, però, è che Myrta Merlino starà probabilmente ripassando il copione per affrontare al meglio, la sua nuova avventura in Mediaset.