Ascolti tv: Matano prende il largo, mentre Myrta Merlino cala

Ascolti tv ieri 5 febbraio 2025: Ore 14 in versione light supera il 6% di share

La Vita in Diretta cala a 1.627.000 spettatori (18.3%) nella presentazione e 2.182.000 spettatori (20.8%) nel programma. Il martedì Alberto Matano aveva infatti raggiunto 1.733.000 spettatori (19.4%) nella presentazione e 2.265.000 spettatori (21.2%).

La Vita in Diretta comunque resta davanti a Pomeriggio Cinque, che arriva a 1.184.000 spettatori (13.2%) nella prima parte e 1.256.000 spettatori pari al (12.1%) nella seconda parte. Nella puntata precedente Myrta Merlino aveva interessato 1.215.000 spettatori (13.5%) nella prima parte e 1.250.000 spettatori (11.8%) nella seconda parte (I Saluti a 1.363.000 e l’11.3%).

Ore 14 va in onda su Rai2 in versione ridotta per lo speciale Rai Parlamento (364.000 spettatori - 4.2%) e ottiene 670.000 spettatori (6.3%). La Porta Magica è seguito da 163.000 spettatori (1.7%).