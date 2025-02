Ascolti tv, Milan-Joao Felix: la Sposa di Rai1 al tappeto. Chi l'ha visto? Vola. Cazzullo spaventa Giordano

Ascolti tv ieri 5 febbraio 2025: Milan-Roma manda al tappeto la Sposa in Rosso di Rai1

Canale 5 si piazza al vertice degli ascolti tv con la partita Milan-Roma valida per i quarti di finale di Coppa Italia. L'incontro vinto dai rossoneri per 3 a 1 (in gol anche il nuovo acquisto Joao Felix che... poteva essere un giocatore dell'Inter a gennaio) è stato visto da 4.508.000 spettatori (22.5%).

Rai1 viene battuta e chiude seconda con il film Sposa in rosso, che ha incollato al video 2.725.000 spettatori (15.9%).

Chi l'ha visto? su Rai3 sale sul podio e fa un bel salto in avanti a 1.821.000 spettatori (11.1%) con il ritrovamento dell'attore scomparso dal 2022. La scorsa settimana Federica Sciarelli aveva interessato 1.621.000 spettatori (9.7%).

Ascolti tv, Fuori dal coro vs Una giornata particolare al fotofinish

Bene anche Fuori dal coro, che su Rete 4 sale a 834.000 telespettatori (6,04%). Nella precedente puntata Mario Giordano aveva ottenuto 695.000 spettatori (4.9%).

Il talk di Rete 4 anche questo mercoledì fa quindi meglio di Una giornata particolare, che nella puntata Cristoforo Colombo La Scoperta dell'America arriva su La7 a 1.044.000 spettatori (5.8%). La scorsa settimana Aldo Cazzullo aveva ottenuto 948.000 spettatori (5.3%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 5 febbraio 2025 per le altre reti

Ritorno in Paradiso su Rai2 con 679.000 spettatori (3.4%), The day after tomorrow - L'alba del giorno dopo su Italia 1 con 1.215.000 spettatori (7%), Un amore a 5 stelle su TV8 con 409.000 spettatori (2.3%), Lucio per amico. Ricordando Battisti sul Nove con 402.000 spettatori (2.2%).