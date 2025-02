Joao Felix incanta San Siro: sliding doors Milan-Inter tra retroscena di calciomercato e sogno riscatto rossonero

Joao Felix incanta San Siro: il retroscena di calciomercato, sliding doors Milan-Inter e il sogno riscatto rossonero

Un gol col cucchiaio per mettere la firma sulla vittoria del Milan in Coppa Italia contro la Roma (3-1 con doppietta di Abraham - su doppio assist di Theo Hernandez - e semifinale contro Inter o Lazio): Joao Felix si presenta alla San Siro con tocco di classe, che conferma le aspettative del pubblico rossonero nei suoi confronti.

Il talento portoghese classe '99 che a 19 anni consideravano un predestinato - per cui l'Atletico Madrid pagò 126 milioni al Benfica - è arrivato dal Chelsea con la formula del prestito secco sino al termine della stagione per rilanciarsi e rilanciare il Diavolo.

Joao Felix - Foto Lapresse



Poi il ritorno a Londra con biglietto già pronto per gli Stati Uniti dove dovrebbe partecipare al Mondiale per Club insieme alla squadra allenata da Enzo Maresca. Anche se al Milan una speranza di tenerlo in rossonero oltre i prossimi 4 mesi ce l'hanno. "C'è possibilità di riscattarlo? Dipende da noi, da lui. C'è sempre una possibilità. Col Chelsea abbiamo veramente un bel rapporto, vediamo in estate", ha spiegato Geoffrey Moncada ai microfoni di Sportmediaset prima di Milan-Roma.

Joao Felix nuovo idolo dei tifosi rossoneri e pensare che le sliding door del calciomercato in questa sessione invernale avrebbero potuto portarlo sulla sponda nerazzurra di Milano. Un'indiscrezione che è girata nelle scorse ore: a mercato aperto sono tante le ipotesi, i contatti, i giocatori offerti o sondati. A volte si aprono strade che un minuto prima sembravano imposibili.

Dunque l'Inter aveva pensato a lui come colpo invernale? 'Ausilio ne aveva parlato con Jorge Mendes e in tutti i modi ha cercato di tenere viva la trattativa chiedendo tempo, cercando di trovare una soluzione per liberare spazio - scrive calciomercato.com - ma Arnautovic e Correa non hanno voluto ascoltare alcuna offerta e l’Inter si è ritrovata di fronte allo stesso problema che aveva vissuto sei mesi prima, lasciando strada libera al Milan, lesto e abile nel chiudere l’operazione'. Nerazzurri che avevano pensato anche ad Asensio (poi prestato dal Psg all'Aston Villa), ma, come detto, gli incastri di mercato non sono stati propizi a questo giro.