Ascolti TV ieri 5 marzo 2023: Giletti affossa Brindisi

Ascolti TV ieri 5 marzo 2023: Non è l'Arena chiude con 768mila spettatori per il 5,4% di share

Rai1 è prima negli ascolti TV della domenica con la fiction Resta con Me, che è stata vista da 3.596.000 spettatori pari al 19.8% di share. Seconda posizione per Lo Show dei Record su Canale 5 con una media di 2.340.000 spettatori pari al 14.2% di share. Che Tempo Che Fa su Rai3 è terzo con 2.745.000 spettatori pari al 13.4% di share. Che Tempo Che Fa – Il Tavolo arriva a 1.617.000 spettatori (11.5%).

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 5 marzo 2023 per le altre reti: NCIS Los Angeles su Rai2 con 707.000 spettatori (3.4%) e Blue Bloods con 764.000 spettatori (3.9%), Jason Bourne su Italia 1 con 807.000 spettatori (4.4%) Zona Bianca su Rete 4 con 482.000 spettatori (3.4%), Non è l’Arena su La7 con 768.000 spettatori (5.4%), il Gran Premio di Formula 1 del Bahrain con 1.150.000 spettatori (6.1%), la nuova stagione di Cambio Moglie sul Nove con 246.000 spettatori (1.3%).

Ascolti TV ieri 5 marzo 2023 nell'access prime time

Rai1 si conferma anche negli ascolti TV ieri 5 marzo 2023 nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il Ritorno, che ha raccolto 4.562.000 spettatori con il 22.1% di share. Seguono poi sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 3.255.000 spettatori (15.9%), NCIS su Italia 1 con 1.147.000 spettatori (5.6%), Controcorrente su Rete 4 con 872.000 spettatori (4.3%) nella prima parte e 773.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte e In Onda su La7 con 775.000 spettatori (3.8%).