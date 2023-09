Ascolti tv, È Sempre Cartabianca parte a razzo. Berlinguer meglio su Mediaset

Ascolti tv ieri 5 settembre 2023: Filorosso chiude con 609mila spettatori per il 4,25% di share

Rai1 vince negli ascolti tv del martedì con le repliche de Il Giovane Montalbano, che hanno appassionato 3.049.000 spettatori pari al 18.76% di share. Segue Canale 5 con il film Benvenuti al Nord, che ha divertito 2.097.000 spettatori pari al 13.55% di share. Terzo posto per la prima puntata di È Sempre Cartabianca su Rete 4 con l'esordio di Bianca Berlinguer a Mediaset con 1.208.000 spettatori e il 9.62% di share. Nelle ultima puntata sulla Rai con DiMartedì come primo concorrente la Berlinguer aveva raggiunto il 6.5% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 5 settembre 2023 per le altre reti: Un uomo sopra la legge su Rai2 con 997.000 spettatori (6.05%), Filorosso su Rai3 con 609.000 spettatori (4.25%), 47 Ronin su Italia 1 con 920.000 spettatori (5.62%), In Onda Estate su La7 con 553.000 spettatori (3.35%), Pechino Express – La Via delle Indie su TV8 con 665.000 spettatori (4.4%) e Nemico pubblico sul Nove con 275.000 spettatori (1.8%).