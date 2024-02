Ascolti tv, il Festival ammazza i talk. Si salva solo Floris al 4,4% di share

Ascolti tv ieri 6 febbraio 2024: in calo anche Le Iene (4,33%) ed E' Sempre Cartabianca (1,99%)

Rai1 come da copione stravince negli ascolti tv con la prima serata del Festival di Sanremo 2024, che ha incollato al video 10.561.000 spettatori pari al 65.1% di share dalle 21:15 alle 01:59. La scorsa edizione Amadeus in coppia con Gianni Morandi aveva iniziato con 10.757.000 spettatori (62.4%) andando in onda dalle 21:18 alle 1:40.

Seconda posizione per Di Martedì su La7 con 947.000 spettatori per il 4.43% di share. Lo scorso martedì Giovanni Floris aveva raggiunto 1.384.000 spettatori (8.1%). Segue poi Le Iene su Italia 1 con 819.000 spettatori per il 4.33% di share. La scorsa settimana la coppia Gentili-Angioni era arrivata a 1.487.000 spettatori (10.9%).

Man on Fire - Il fuoco della vendetta su Rai2 con 402.000 spettatori (1.82%), Smetto quando voglio su Rai3 con 257.000 spettatori (1.05%), In vacanza su Marte su Canale 5 con 770.000 spettatori (3.34%), E' sempre Cartabianca su Rete 4 con 382.000 spettatori (1.99%). La precedente puntata Bianca Berlinguer aveva chiuso con 722.000 spettatori (5%). Revenant - Redivivo su TV8 con , Io Robot sul Nove con .