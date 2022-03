Ascolti TV ieri 6 marzo 2022: Non è l'Arena batte Zona Bianca

Ascolti TV ieri 6 marzo 2022: Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio supera l'11%

Grande successo per Rai1 per l'esordio della fiction Noi, che ottiene il primo posto negli ascolti TV con 3.979.000 spettatori pari al 18.7% di share (primo episodio: 4.166.000 – 17.5%; secondo episodio: 3.787.000 – 20.4%). Secondo posto per Canale 5 con la prima puntata de Lo Show dei Record, visto da 2.829.000 spettatori pari al 16% di share (presentazione di 7 minuti: 2.886.000 – 11.6%). Terzo posto invece per Che Tempo Che Fa su Rai3, seguito da 2.745.000 spettatori (11.1%). Lo show di Fabio Fazio è stato preceduto da una presentazione di 40 minuti (1.837.000 – 7.8%). Che Tempo Che Fa – Il Tavolo (dalle 22.20 alle 23.51) ha ottenuto 1.680.000 spettatori (9%).

Ascolti tv, Non è l'Arena batte Zona Bianca

Gli ascolti TV ieri 6 marzo 2022 per le altre reti sono: The Rookie 4 su Rai2 con 891.000 spettatori (3.6%), la prima visione assoluta CSI: Vegas con 688.000 spettatori (2.9%), The day after tomorrow – L’alba del giorno dopo su Italia 1 con 965.000 spettatori (4.4%), Zona Bianca su Rete4 è con 705.000 spettatori (4.1%), Non è l’Arena su La7 con 830.000 spettatori (5%), il primo Gran Premio della stagione di Moto GP del Qatar su TV8 trasmesso in differita con 1.054.000 spettatori (4.3%) e Sei Giorni, Sette Notti sul Nove con 292.000 spettatori (1.3%).

Ascolti TV ieri 6 marzo 2022 nell'access prime time

Rai1 si conferma medaglia d'oro negli ascolti TV ieri 6 marzo 2022 con i Soliti Ignoti – Il Ritorno, visto da 4.852.000 spettatori con il 19.6%. La nuova edizione di Paperissima Sprint su Canale 5 arriva a 3.219.000 spettatori con il 13%. NCIS su Italia1 si ferma a 1.208.000 spettatori (4.9%) mentre Controcorrente su Rete4 con 1.060.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 1.146.000 spettatori (4.6%) supera In Onda su La7, che ha raccolto 995.000 spettatori (share del 4%).

Leggi anche: