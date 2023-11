Ascolti tv, esordio da sogno per Viva Rai2! Perdono tutti contro Fiorello

Ascolti tv ieri 6 novembre 2023: Viva Rai2! parte peggio della prima edizione ma vince il confronto con tutti i suoi concorrenti del mattino

E' sicuramente iniziata sotto i migliori auspici la seconda edizione di Viva Rai2!, il programma condotto da Fiorello in collaborazione con Fabrizio Biggio e Mauro Casciari. Il mattatore di origini siciliane è andato in onda dalle 7:15 alle 8:09 registrando ascolti tv da record, anche se inferiori a quelli registrati nella prima puntata della scorsa stagione. L'esordio di Fiorello ha provocato un effetto a catena su tutti gli altri programmi della fascia del mattino, che registrano infatti un calo generalizzato.

Viva Rai2! arriva ieri a 1.055.000 spettatori per il 20.2% di share. Nella prima stagione aveva invece esordito con 1.126.000 di spettatori per il 22,90% di share. Il programma andrà in onda dalla inedita sede del Foro Italico e vedrà la partecipazione di Ruggiero Del Vecchio, il tiktoker Gabriele Vagnato, la musicista Serena Ionta con il suo ukulele e lacantante Beatrice De Dominicis. Ai vecchi personaggi se ne alternano di nuovi come Batman, WonderTrans e i "Ma senza Se".