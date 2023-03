Ascolti TV ieri 8 marzo 2023: crollo Rai1, battuta da Hunziker e Sciarelli

Ascolti TV ieri 8 marzo 2022: Controcorrente arriva a 496mila spettatori per il 3,7% di share

Canale 5 si conferma al primo posto negli ascolti TV del mercoledì con l’ultima puntata di Michelle Impossible & Friends ha incollato davanti al video 2.067.000 spettatori e il 15.9% di share. Inaspettata medaglia d'argento per Chi l’ha Visto? su Rai3 con 1.836.000 spettatori e l'11.9% di share. Terzo posto per Rai1 con la prima visione de Il concorso, seguito da 1.587.000 spettatori pari al 9.6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 8 marzo 2023 per le altre reti: Mare Fuori 3 su Rai2 con 1.266.000 spettatori (8.2%), Geostorm su Italia 1 con 1.020.000 spettatori (6%), Controcorrente – Prima Serata su Rete 4 con un a.m. di 496.000 spettatori (3.7%), Atlantide – Storie di uomini e di mondi su La7 con 324.000 spettatori (2.6%), Name that Tune – Indovina la Canzone su TV8 con 481.000 spettatori (3.2%) e Il patriota sul Nove con295.000 spettatori (2%).

Ascolti TV ieri 8 marzo 2022 nell'access prime time

Rai1 riottiene però la vetta negli ascolti TV ieri 8 marzo 2022 nell'access prime time con Cinque Minuti, che ottiene 4.128.000 spettatori con il 21.5% di share. Soliti Ignoti – Il Ritorno arriva a 4.172.000 spettatori con il 21.4% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.438.000 spettatori (17.7%), N.C.I.S. su Italia 1 con 1.332.000 spettatori (6.8%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.277.000 spettatori (6.5%), Stasera Italia su Rete 4 con 877.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 767.000 spettatori (3.9%) nella seconda, Otto e Mezzo su La7 con 1.316.000 spettatori (6.7%).