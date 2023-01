Ascolti TV ieri 9 gennaio 2023: cala il GF VIP, quasi 4 mln per Dalla Chiesa

Ascolti TV ieri 9 gennaio 2023: Report chiude con 1.53 milioni di spettatori per il 7,7% di share

Canale 5 vince negli ascolti TV del lunedì con Il Grande Fratello Vip, che ottiene 2.682.000 spettatori con il 20.1% di share. Rai1 si piazza dietro con la prima puntata de Il Nostro Generale, che ha interessato 3.957.000 spettatori pari al 19.9% di share. Terza posizione per Report su Rai3 grazie a 1.533.000 spettatori con il 7.7% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 9 gennaio 2023 per le altre reti: la nuova edizione di Boss in Incognito su Rai2 con 1.265.000 spettatori (7%), Fast & Furious 5 su Italia 1 con 1.273.000 spettatori (6.7%), Quarta Repubblica su Rete 4 con un a.m. di 687.000 spettatori (4.4%), Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato su La7 con 428.000 spettatori (2.4%), Nonno questa volta è guerra su TV8 con 442.000 spettatori (2.2%) e Maschi contro femmine sul Nove con 374.000 spettatori (2%).

Ascolti TV ieri 9 gennaio 2023 nell'access prime time

Rai1 si piazza invece in vetta negli ascolti TV ieri 9 gennaio 2023 nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il Ritorno, che raggiunge 4.845.000 spettatori con il 21.7% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 4.300.000 spettatori (19.3%), N.C.I.S. su Italia 1 con 1.441.000 spettatori (6.5%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.480.000 spettatori (6.8%), Stasera Italia su Rete 4 con 934.000 spettatori (4.3%) nella prima parte e 799.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.635.000 spettatori (7.3%).