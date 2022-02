Ascolti TV ieri sera 17 febbraio 2022: Dritto e Rovescio batte PiazzaPulita con 705mila spettatori e il 3,9% di share

Rai1 stravince ascolti TV ieri sera 17 febbraio con 'Doc - Nelle tue mani' con Luca Argentero, visto da una media di 6.561.000 telespettatori pari al 28,7% di share e 243.800 interazioni social. Il 'Grande Fratello VIP' su Canale 5 si ferma a 2.990.000 telespettatori e al 19,2%. Medaglia di bronzo per Italia 1 con il film 'Harry Potter e il principe Mezzosangue', che ha raggiunto 1.234.000 telespettatori e il 6% di share. Fuori dal podio Retequattro con 'Dritto e Rovescio' che ha segnato il 4,6% e 839.000 telespettatori, mentre su Tv8 la partita di Europa League Atalanta-Olympiacos è stata vista da 889.000 telespettatori pari al 3,6% e 'PiazzaPulita' su La7 ha registrato il 3,9% con 705.000 telespettatori. Su Rai3 'Paolo Conte, via con me' ha conquistato 817.000 telespettatori e il 3,4% e Rai2 con 'Stai lontana da me' ha raccolto 766.000 telespettatori e il 3,2% di share. Chiude la classifica del prime time Nove con 'The Expatriate - In fuga dal nemico' visto da 283.000 telespettatori pari all'1,2%.

Ascolti TV ieri sera 17 febbraio 2022 access prime time

Rai1 guida la fascia degli ascolti TV ieri sera 17 febbraio dell'access prima time con 'Soliti Ignoti - Il Ritorno' visto da 5.390.000 telespettatori pari al 21,8% di share, mentre Canale 5 con 'Striscia la notizia' ha totalizzato 3.928.000 telespettatori e il 15,9%. Anche nel preserale Rai1 è vincente grazie a 'L'Eredità', visto da 4.733.000 telespettatori pari al 24% di share. Su Canale 5 'Avanti un altro!' ha ottenuto invece 3.925.000 telespettatori e il 20,3% di share. Nel complesso le reti della Rai si sono aggiudicate la prima serata, con 9.142.000 telespettatori e il 37% di share, e l'intera giornata con 3.644.000 e il 36%. Ai canali Mediaset è andata invece la seconda serata.

