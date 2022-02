Ascolti TV ieri sera 16 febbraio 2022: Hunziker boom (e bacio con Ramazzotti)

Ascolti tv ieri sera 16 febbraio 2022, Hunziker top con Michelle Impossible. Eros Ramazzotti super star su Canale 5

Trionfo Hunziker: gli ascolti tv di mercoledì 16 febbraio 2022, vedono la prima puntata di Michelle Impossible al top in prime time con 3.382.000 spettatori pari al 19.65% di share. Sconfitta Rai1 che proponeva Ero in Guerra e non lo Sapevo e che ha raccolto 2.294.000 spettatori pari al 10.63%. La puntata dello show di Canale 5 sui 25 anni di carriera della Hunziker ha visto la partecipazione di Eros Ramazzotti, ex marito e padre di sua figlia Aurora. “Tutto avrei pensato nella vita tranne che tu accettassi l’invito. È bello. L’ho corteggiato come voi non potete capire per farlo venire nello show” ha raccontato Michelle. La coppia, nonostante le tenerezze, ha smentito qualsiasi ritorno di fiamma: "Sono 20 anni che ogni giorno dicono che noi torniamo insieme, secondo te perché?". "Perché non si fanno i ca...i loro. La nostra è stata una storia bellissima, come si fa a dimenticarla", ha detto Eros Ramazzotti.

Ascolti tv, Chi l'ha visto sul podio. Iene con Belen-Mammuccari sopra il 7%

Sul podio degli ascolti tv Rai3 con Chi l’ha Visto? che ha conquistato 2.196.000 spettatori share dell’11.22%. Su Rai2 The Good Doctor 5 è piaciuto 1.129.000 spettatori pari al 4.71% di share (poi The Resident 4: 971.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia 1 - dalle 21.41 all’1.07 – Le Iene, con Belen Rodriguez e Teo Mammucari, ha conquistato 1.120.000 spettatori con il 7.26% (presentazione di 23 minuti: 1.202.000 – 4.98%).

Ascolti tv, Veronica Gentili al 3,4% con Controcorrente

Su La7 Atlantide ottiene 736.000 spettatori con uno share del 3.26% e 423.000 spettatori con il 3.75%, mentre Rete4 con Controcorrente di Veronica Gentili viene visto da 571.000 spettatori con il 3.41% di share. Su Tv8 4 Hotel con Bruno Barbieri piace a 326.000 spettatori con l’1.59%, nel primo episodio, e 289.000 spettatori con l’1.9%, nel secondo episodio. Sul Nove What Women Want fa 346 .000 spettatori.

Leggi anche

Inter-Liverpool 0-2, Capello: "Ecco come l'ha vinta Klopp". E la moviola...

METEO: maxi anticiclone e punte di 20°C, ma ci saranno 2 ribaltoni. Previsioni