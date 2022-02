Inter-Liverpool 0-2, Capello: "Ecco come l'ha vinta Klopp". E la moviola...

Inter-Liverpool 0-2, Champions (quasi) addio per i nerazzurri

Settanta minuti di ottima Inter (con traversa nel primo tempo di Calhanoglu), poi il Liverpool ha sbancato San Siro e ipotecato il passaggio ai quarti di finale di Champions League. Lo 0-2 (Firmino al 73°, Salah all'82°) è quasi una sentenza: servirà un'impresa ai nerazzurri nel match di ritorno all'Anfield Road.

Inter-Liverpool, Capello: a fare la differenza sono stati i cambi

La chiave di Inter-Liverpool? Sta nella panchina (Klopp al 59° ha messo dentro gente del calibro di Firmino - che ha segnato - Diaz e Keita) secondo Fabio Capello: "Si è vista un'Inter giocare contro il Liverpool alla pari. A fare la differenza sono stati i cambi, pensiamo al derby, Pioli l'ha vinta così, stasera l'ha vinta Klopp con le sostituzioni", ha spiegato l'ex allenatore di Milan e Juventus nel post partita di Sky Sport. "Non può essere un caso. Stasera è mancato Barella, anche se Vidal ha fatto la sua partita", l'analisi di Capello.

Inter-Liverpool, Klopp: "La chiave del match? I cambi. Perisic ci ha messo in difficoltà"

Disamina praticamente identica da parte anche dell'allenatore del Liverpool, Klopp: "La chiave del match? I cambi. Firmino per Djogo Jota ha portato al gol. Sono contento per il risultato, anche se abbiamo sofferto", le sue parole a Dazn. "L'Inter ha fatto una buona partita. Perisic ci ha messo in difficoltà, come i suoi difensori. Ma siamo rimasti concentrati per tutti i 90"

Inter, Inzaghi: avremmo meritato un altro risultato

"Dispiace perché avremmo meritato un altro risultato, ma questa squadra mi rende orgoglioso. Penso che il Liverpool sia una delle due migliori squadre d'Europa, noi gli abbiamo tenuto testa e avremmo meritato un altro risultato. Però questa prestazione ci deve dare tanta autostima. Sappiamo che è il calcio a volte è così, difficile commentare una partita del genere", ha spiegato l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi.

Inter-Liverpool, il gol annullato a Dzeko: fuorigioco

La moviola di Inter-Liverpool? Poco da segnalare. Al sessantesimo è stato annullato un gol ai nerazzurri: Vidal lancia Dzeko che la mette in rete sull'uscita di Alisson, ma la bandierina si alza. Netta la posizione di fuorigioco dell'attaccante bosniaco.

