Olimpiadi Pechino 2022, super Brignone: è bronzo nella combinata alpina

Pechino 2022, dopo l'argento in gigante Brignone conquista il podio anche nella combinata alpina

Super Brignone ai Giochi invernali di Pechino 2022: la trentenne dopo aver conquistato la medaglia d'argento nella prima gara femminile delle Olimpiadi invernali è salita sul podio anche nella combinata alpina in terza posizione, portando a casa un bellissimo bronzo, terza medaglia della carriera.

La valdostana, ottava nel segmento della discesa, ha sfoggiato la sua miglior andatura tra i pali e si è piazzata alle spalle delle due svizzere Michelle Gisin, oro confermato quattro anni dopo, e Wendy Holdener, con un ritardo di 1"85 dalla prima. La fuoriclasse americana Mikaela Shiffrin, sulla carta data per favorita, ci ha messo del suo per far ottenere la medaglia all'azzurra, uscendo dopo poche porte e confermando la sfortuna che l'ha perseguitata in questa Olimpiade.

Brignone ha iniziato a sciare a un anno e mezzo, seguendo i genitori entrambi maestri di sci. Ha in bacheca un argento mondiale, vinto nello slalom gigante di Garmisch 2011 e cinque vittorie in Coppa del Mondo. Nel 2020 è diventata la prima italiana a vincere la Coppa del mondo femminile in una stagione che l'ha vista salire sul podio in ben dodici occasioni, con cinque vittorie di tappa. Un bilancio che le ha permesso di assicurarsi in aggiunta le coppe di combinata e di gigante. A dicembre, con la vittoria nel Super gigante di St. Moritz, è diventata l'azzurra più vincente di sempre, superando Deborah Compagnoni.

"Straordinaria Federica! Una prova spettacolare in una gara difficilissima. Una medaglia fortissimamente voluta e cercata. Fede ha dimostrato di essere una sciatrice clamorosamente completa. E non è finita". Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha commentato così il bronzo conquistato da Federica Brignone nella combinata alpina. "Ora testa e cuore al Team Event di sabato dove la Brignone con gli altri azzurri può veramente, e ancora una volta, fare la differenza", ha aggiunto.