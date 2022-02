Pechino 2022, Goggia-Delago da sogno. Bis azzurro sul podio, sfuma l'oro

Pechino 2022, bis azzurro. Malagò: "Risultato eccezionale"

Sofia Goggia non solo gareggia ma conquista anche un fantastico argento nella discesa libera femminile ai Giochi olimpici invernali di Pechino, l'azzurra precede la compagna di squadra Nadia Delago e per l'Italia arriva il bis sul podio. Le due atlete chiudono alle spalle solo della svizzera Corinne Suter, è lei ad aggiudicarsi la medaglia più prestigiosa. Con Sofia Goggia argento e Nadia Delago bronzo è la quinta volta che lo sci alpino italiano sale con due atleti sul podio olimpico. La prima volta è datata 13 febbraio del 1972 a Sapporo quando nello slalom speciale vinto dal compianto spagnolo Francisco Fernández Ochoa, i cugini Gustav e Roland Thoeni centrarono rispettivamente argento e bronzo.

“Una grandissima Italia Un risultato eccezionale che conferma la forza delle nostre velociste. Due medaglie che fanno la storia. Peccato per l’oro. Ci avevamo sperato. Sono felicissimo per Nadia che si è meritato questo bronzo. Non ci sono parole per l’argento di Sofia: considerando come è arrivata qui e come era la situazione fino a pochi giorni fa, la sua prestazione è encomiabile”. Sono le parole a caldo del presidente del Coni, Giovanni Malagò presente sugli spalti del Yanqing National Alpine Skiing Centre. Con 13 medaglie adesso siamo al terzo posto di sempre nelle spedizioni italiane alle Olimpiadi invernali".

LEGGI ANCHE

Ragazza violentata a Ravenna, "avevo i pantaloni abbassati. Mi sentivo morta"

Morte Liliana a Trieste, "Figlio di Visintin le chiedeva soldi". Nuova pista

Guerra Ucraina, Putin non si ferma. Biden e il piano B: segnale di debolezza