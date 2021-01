Ascolti tv, il voto in Senato lancia Rai1. Floris batte Berlinguer. E Vespa...

Ascolti tv, Speciale TG1 - Il Voto del Senato vince. Poi Roma-Spezia e il Viaggio nella Grande Bellezza di Cesare Bocci su Canale 5

Speciale TG1 - Il Voto del Senato, in onda dalle 20.34 alle 22.39, vince gli ascolti tv di martedì 19 gennaio 2021 con 3.969.000 spettatori e il 14.5% di share che seguono Rai1 (una settimana fa Milan-Torino aveva fatto 4,1 milioni e il 16,2%). In una serata piena di politica in tv, il secondo posto però è del calcio: Roma-Spezia (che ha visto la clamorosa sconfitta dei giallorossi) è piaciuta a 2.157.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza con Cesare Bocci convince 1.665.000 spettatori con l’8% di share.

Ascolti tv, Floris batte Bianca Berlinguer e Mario Giordano

Alti i numeri dei talk show che si giovano della crisi di governo. Vince La7 con DiMartedì di Giovanni Floris che viene visto da 1.614.000 spettatori con uno share del 7.1%. Ma Rai3 non è lontana con #Cartabianca della Berlinguer che viene scelto da 1.395.000 spettatori con il 6.9%. Più lontana Rete 4, Fuori dal Coro di Mario Giordano prende 1.169.000 spettatori con il 6.1% di share e fa i record stagionale (con picchi di oltre 2.000.000 spettatori e dell’8.6% di share).

Ascolti tv, Primo Appuntamento con Flavio Montrucchio vola sopra 600mila

Tra gli altri programmmi tv Italia 1 Rampage – Furia Animale piace a 1.573.000 spettatori. Sul Nove Ex sfiora i 600mila spettatori (581.000 spettatori con il 2.4%). Su Real Time Primo Appuntamento con Flavio Montrucchio raggiunge il 2.3% con 624.000 spettatori (con picchi a 793.000 e 3% sul pubblico totale). Chiude TV8, Come Neve a Natale convince l’1.3% con 339.000 spettatori.

Ascolti tv, Rai Parlamento Speciale a 2,4 mln. Lilli Gruber fa 8,5%

In access prime time vola Rai3 con Rai Parlamento Speciale, in onda dalle 19.55 alle 21.54, con 2.431.000 spettatori e l’8.9%. Poi ecco Otto e Mezzo di Lilli Gruber su La7 (2.377.000 spettatori, 8.5%) e Stasera Italia di Barbara Palombelli su Rete 4 (1.382.000 e il 5% nella prima parte, 1.352.000 e il 4.8% nella seconda). La fascia vede la vittoria di Striscia la Notizia con 4.789.000 spettatori e uno share del 17.1%

Ascolti tv, TG La7 Speciale di Mentana batte Quarta Repubblica

Ascolti tv condizionati dai programmi politici anche nel corso della giornata. Rai Parlamento Speciale su Rai1, in onda dalle 17.28 alle 19.56, è stato visto da 2.636.000 spettatori con il 14.4%, in precedenza Rai Parlamento Speciale su Rai2 era stato scelto da 756.000 spettatori (5.1%). Lo Speciale pomeridiano di Quarta Repubblica su Rete 4 è stato visto da 640.000 spettatori con il 4.5% di share. Meglio ha fatto Enrico Mentana con il TGLa7 Speciale, in onda dalle 17.05 alle 19.50, che ha catturato l'attenzione di 947.000 spettatori con il 5.4%.

Ascolti tv, Porta a Porta all'11% con Matteo Renzi

In seconda serata Su Rai1 Porta a Porta con Matteo Renzi ospite di Bruno Vespa ha convinto 1.734.000 spettatori con l’11% di share. Su Canale 5 il Tg5 è arrivato a 357.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte ha segnato il 6.2% con 469.000 spettatori.

Ascolti tv, Tg5 a un passo dal Tg1. Mentana vicino ai 2 milioni

Tra i telegiornali scende il TG1 di Giuseppe Carboni che segna 5.292.000 (20.4%) alle 20 e viene quasi raggiunto dal Tg5 di Clemente Mimun con 5.146.000 (19.5%). Chi vola alto è il Tg La7 di Enrico Mentana che si avvicina ai 2 milioni alle 20 (1.901.000 e 7.2%). Il Tg2 di Gennaro Sangiuliano alle 20,30 fa 1.887.000 (6.8%). Il Tg3 delle 19 è sempre forte con 2.450.000 (11.8%), mentre il Tg4 delle 18,55 fa 923.000 (4.4%)