Ascolti tv: In onda batte Tg2 Post, Gentili debutto in 1ª serata verso il 5%

Canale5 ha vinto il prime time di ieri sera con 'Temptation Island' che è stata seguita da 3.285.000 telespettatori e uno share del 23,71%. Secondo gradino del podio per Rai 1 con il film 'Brooklyn' che ha ottenuto 2.416.000 telespettatori e uno share del 13,6%. Terzo posto per Rai 3 con 'Dal Circo Massimo, Andrea Bocelli', visto da 965.000 telespettatori, (share 4,93%).

A seguire, su Rai 2 'Il circolo degli anelli' ha ottenuto 958.000 telespettatori (share del 5,65%) mentre su Rete 4 il debutto di 'Controcorrente' ha totalizzato 819.000 telespettatori e uno share 4,92%. Su Italia 1 'L'album di Freedom - Oltre il confine' ha interessato di 656.000 telespettatori raggiungendo uno share del 4,26%. Su La7 il film 'Al vertice della tensione' ha realizzato 629.000 telespettatori e uno share del 3,7%. Chiudono gli ASCOLTI del prime time Tv8 con 'Gomorra - La serie', visto da 423.000 telespettatori (share del 2,3%) e Nove con il film 'Beverly Hills Cop III - Un piedipiatti a Beverly Hills' che è stato seguito da 367.000 telespettatori pari a uno share del 2,1%.

Ascolti tv access prime time di lunedì 26 luglio

Su Rai1 Techetechetè raccoglie 3.278.000 spettatori con il 17.1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.164.000 spettatori con uno share del 16.5%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.086.000 spettatori con il 5.6%. Su Italia1 NCIS ha registrato 924.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Un Posto al Sole raccoglie 1.163.000 spettatori con il 6.4%. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 992.000 individui all’ascolto (5.4%), nella prima parte, e 1.202.000 spettatori (6.2%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.150.000 spettatori (6%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel ha divertito 432.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 288.000 spettatori con l’1.5%. Su Real Time D’Amore & D’Accordo raggiunge 301.000 spettatori e l’1.6%.

Nel complesso, le reti Rai hanno vinto l'intera giornata con 3.214.000 telespettatori e uno share 37,71%. Le reti Mediaset si sono aggiudicate il prime time con 6.786.000 telespettatori e uno share del 35,61% di share e la seconda serata con 4.169.000 telespettatori e uno share del 43,54%.